Четыре игрока "Реала" вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира 

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления.
Как передает Report, возглавил рейтинг полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в € 180 млн. Со второго по пятое место расположились: атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц, игрок "Баварии" Джамал Мусиала, хавбек "Арсенала" Деклан Райс, центральный полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Футболисты имеют одинаковую трансферную стоимость - € 110 млн.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Джуд Беллингем ("Реал", € 180 млн);
2. Флориан Вирц ("Байер", € 110 млн);
3. Джамал Мусиала ("Бавария", € 110 млн);
4. Деклан Райс ("Арсенал", € 110 млн);
5. Родри ("Манчестер Сити», € 110 млн);
6. Федерико Вальверде ("Реал", € 100 млн);
7. Мартин Эдегор ("Арсенал", € 95 млн);
8. Гави ("Барселона", € 90 млн);
9. Эдуарду Камавинга ("Реал", € 90 млн);
10. Орельен Тчуамени ("Реал", € 90 млн).