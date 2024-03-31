Четыре игрока "Реала" вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира

Четыре игрока "Реала" вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления.

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Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления. Как передает Report, возглавил рейтинг полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в € 180 млн. Со второго по пятое место расположились: атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц, игрок "Баварии" Джамал Мусиала, хавбек "Арсенала" Деклан Райс, центральный полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Футболисты имеют одинаковую трансферную стоимость - € 110 млн. Полностью рейтинг выглядит следующим образом: 1. Джуд Беллингем ("Реал", € 180 млн); 2. Флориан Вирц ("Байер", € 110 млн); 3. Джамал Мусиала ("Бавария", € 110 млн); 4. Деклан Райс ("Арсенал", € 110 млн); 5. Родри ("Манчестер Сити», € 110 млн); 6. Федерико Вальверде ("Реал", € 100 млн); 7. Мартин Эдегор ("Арсенал", € 95 млн); 8. Гави ("Барселона", € 90 млн); 9. Эдуарду Камавинга ("Реал", € 90 млн); 10. Орельен Тчуамени ("Реал", € 90 млн). Подпишитесь на нашу страницу в Instagram