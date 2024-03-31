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Четыре игрока "Реала" вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира 

Четыре игрока "Реала" вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира  Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления.
Футбол
31 марта 2024 г. 05:42
Четыре игрока Реала вошли в топ-10 самых дорогих полузащитников мира 

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг 10 самых дорогих полузащитников в мире по итогам нового обновления.

Как передает Report, возглавил рейтинг полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем, чья трансферная стоимость оценивается в € 180 млн. Со второго по пятое место расположились: атакующий полузащитник "Байера" Флориан Вирц, игрок "Баварии" Джамал Мусиала, хавбек "Арсенала" Деклан Райс, центральный полузащитник "Манчестер Сити" Родри. Футболисты имеют одинаковую трансферную стоимость - € 110 млн.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Джуд Беллингем ("Реал", € 180 млн);

2. Флориан Вирц ("Байер", € 110 млн);

3. Джамал Мусиала ("Бавария", € 110 млн);

4. Деклан Райс ("Арсенал", € 110 млн);

5. Родри ("Манчестер Сити», € 110 млн);

6. Федерико Вальверде ("Реал", € 100 млн);

7. Мартин Эдегор ("Арсенал", € 95 млн);

8. Гави ("Барселона", € 90 млн);

9. Эдуарду Камавинга ("Реал", € 90 млн);

10. Орельен Тчуамени ("Реал", € 90 млн).

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Версия на азербайджанском языке “Real”ın dörd oyunçusu dünyanın ən bahalı 10 yarımmüdafiəçisi sırasındadır

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