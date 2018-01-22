Четыре игрока из Саудовской Аравии за час перешли в испанские клубы

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Несколько испанских команд объявили о переходах на правах аренды до конца сезона 4 игроков из Саудовской Аравии.

Как сообщает Report, "Леганес" арендовал до конца сезона игрока Яхья Аль-Шери (Ан-Наср), "Вильярреал" - Салема Аль-Досари (Аль-Хиляль), "Леванте" - Фахада Аль-Мувалла (Аль-Иттихад), "Вальядолид" - Нуха Аль-Муса (Аль-Фатех). При этом о переходах новичков все клубы объявили практически одновременно.

Сообщается, что Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с испанской Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты сборной в январе отправятся на правах аренды в испанские команды для подготовки к финальной части чемпионата мира 2018 года.