 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Четыре игрока из Саудовской Аравии за час перешли в испанские клубы

    Четыре клуба взяли в аренду арабских футболистов

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Несколько испанских команд объявили о переходах на правах аренды до конца сезона 4 игроков из Саудовской Аравии.

    Как сообщает Report, "Леганес" арендовал до конца сезона игрока Яхья Аль-Шери (Ан-Наср), "Вильярреал" - Салема Аль-Досари (Аль-Хиляль), "Леванте" - Фахада Аль-Мувалла (Аль-Иттихад),  "Вальядолид" - Нуха Аль-Муса (Аль-Фатех). При этом о переходах новичков все клубы объявили практически одновременно.

    Сообщается, что Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с испанской Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты сборной в январе отправятся на правах аренды в испанские команды для подготовки к финальной части чемпионата мира 2018 года. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi