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    Четыре арбитра дисквалифицированы пожизненно за получение взятки в 20 долларов

    Они не смогли обеспечить победу клубу, давшему взятку

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Малави 4 футбольных арбитров за взятку, размер которой в общей сложности составил 20 долларов, дисквалифицированы пожизненно. Как сообщает Report, за эти деньги судьи должны были повлиять на исход матча между командами "Нчало Юнайтед" и "Читипа Юнайтед" в пользу первых.

    Однако судьи не смогли выполнить обговоренные условия. "Нчало Юнайтед" проиграла игру в серии пенальти. После этого клуб потребовал у арбитров встречи вернуть деньги. Однако судьи вернули только 15 долларов. Раздосадованные представители клуба обратились в местную футбольную структуру.

    Отметим, что в команду судей, возглавляемую Азизом Нйиренданом, входили Лимбани Чисамби, Стефано Гомани и Джимми Фири. 

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