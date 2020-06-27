​Четвертая кряду ничья "Севильи"

В матче 32-го тура чемпионата Испании "Севилья" на домашнем стадионе "Рамон Санчес Писхуан" ушла от поражения от "Вальядолида", завершив встречу вничью - 1:1.

Как передает Report , счет в матче был открыт на 25-й минуте защитником "Вальядолида" Кико Оливасом, удачно замкнувшим подачу со стандарта. "Севилья", полностью контролировавшая ход встречи, согласно статистике по владению мячом - 75% на 25%, и ударам по воротам (14-10), смогла отыграться лишь на 83-й минуте матча. За игру рукой защитника гостей Хавьера Санчеса в ворота "Вальядолида" был назначен пенальти, который был уверенно реализован полузащитником хозяев Лукасом Окампосом.

"Севилья" продлила свою беспроигрышную серию до 9 матчей в чемпионате Испании, сыграв вничью 4-й матч подряд. Гости же, наоборот, не сумел одержать победу также в 4-й игре подряд.

"Севилья", набрав 54 очка в 32 турах, занимает 4-е место в чемпионате Испании. "Вальядолид" (35) - 14-е.