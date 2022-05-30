Четверо полицейских пострадали в результате беспорядков после футбольного матча в Гааге

Несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, получили травмы в ходе беспорядков после футбольного матча в Гааге. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник голландская полиция.

Несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, получили травмы в ходе беспорядков после футбольного матча в Гааге. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник голландская полиция.

Как отметили сотрудники правоохранительных органов, беспорядки начались после матча между клубами "АДО Ден Хааг" и "Эксельсиор". Разочарованные тем, что их команде не удалось выйти в высший дивизион, болельщики клуба из Гааги выбежали на поле. "Вмешательство специального подразделения позволило игрокам и судьям покинуть поле, - отметили в полиции. - Однако между болельщиками и правоохранительными органами начались стычки, которые продолжились вслед за этим и за пределами стадиона".

На данный момент известно, что несколько человек пострадали, в том числе четверо сотрудников правоохранительных органов. Одним была оказана помощь на месте, другие были доставлены в близлежащую больницу. Также несколько человек были задержаны. Полиция проверяет записи с камер и не исключает дальнейшие задержания.