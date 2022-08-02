Чешский клуб выиграл в первом матче потенциальных соперников "Карабаха"

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал третий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в стартовой игре встретились молдавский "Шериф" и чешская команда "Виктория" (Пльзень), потенциальные соперники "Карабаха" по плей-офф. Матч, сыгранный на стадионе "Зимбру" в Кишиневе, завершился победой представителя Пльзени со счетом 2:1.

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первая игра

2 августа

21:00. "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Пльзень, Чехия) - 1:2

Голы: Ибрагим Аканби Рашид, 36 (пенальти) - Томас Хори, 41 (пенальти), Павел Буча, 55.

Отметим, что ответный матч между командами состоится 9 августа. Победитель этой пары в стадии плей-офф встретится с победителем пары "Карабах" - "Ференцварош" (Венгрия). Первый матч между агдамским клубом и чемпионом Венгрии состоится 3 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.