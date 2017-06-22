Чешский клуб вернул арендованного "Нефтчи" футболиста

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Чешский клуб "Слован" вернул обратно футболиста Зденека Фолпрехта, у которого завершился срок аренды в "Нефтчи".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды города Либерец Индржих Трпишовски.

Он отметил, что 26-летний полузащитник в ближайшее время присоединится к процессу подготовки к новому сезону в составе "Слован". В настоящее время Фолпрехт не принимает участие в тренировках из-за воспаления руки. Игрок со следующей недели будет тренироваться вместе с командой.

Отметим, что Зденек Фолпрехт на правах аренды был приглашен в "Нефтчи" зимой. В 13 матчах Премьер-лиги он забил 1 гол.