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    Чешский клуб вернул арендованного "Нефтчи" футболиста

    В следующем сезоне Фолпрехт выступит в команде Слован

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Чешский клуб "Слован" вернул обратно футболиста Зденека Фолпрехта, у которого завершился срок аренды в "Нефтчи". 

    Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды города Либерец Индржих Трпишовски.

    Он отметил, что 26-летний полузащитник в ближайшее время присоединится к процессу подготовки к новому сезону в составе "Слован". В настоящее время Фолпрехт не принимает участие в тренировках из-за воспаления руки. Игрок со следующей недели будет тренироваться вместе с командой.

    Отметим, что Зденек Фолпрехт на правах аренды был приглашен в "Нефтчи" зимой. В 13 матчах Премьер-лиги он забил 1 гол.

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