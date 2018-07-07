Чемпионом мира 2018 года станет команда из Европы

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ На чемпионате мира состоялись первые четвертьфинальные игры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Франция победила Уругвай, а Бельгия — Бразилию. Таким образом, на турнире больше не осталось команд, представляющих какую-либо часть света, кроме Европы. Это значит, что именно европейская сборная станет чемпионом мира 2018 года.

Пока претендентами остаются Франция, Бельгия, Хорватия, Россия, Англия и Швеция. Только Англия и Франция уже становились чемпионами мира прежде.

Мундиали на территории Европы неизменно выигрывали сборные именно из этой части света. Единственное исключение случилось в 1958 году, когда Бразилия выиграла чемпионат мира в Швеции, обыграв в финале хозяев турнира.