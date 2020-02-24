Чемпионат Южной Кореи по футболу перенесен из-за коронавируса

Первые матчи чемпионата Южной Кореи по футболу перенесены на неопределенный срок в связи с распространением в стране коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, начало чемпионата было запланировано на 29 февраля.

Отметим, что за последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа зараженных, большая часть из которых проживает в городе Тэгу. Число заразившихся составляет 763, семь человек умерли. В связи с этим правительство рекомендовало гражданам избегать посещения мест большого скопления людей и по возможности оставаться дома. Также принято решение о переносе начала учебного года в школах на неделю.