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Чемпионат Украины по футболу досрочно завершён

Чемпионат Украины по футболу досрочно завершён Розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 досрочно завершён.
Футбол
26 апреля 2022 г. 21:22
Чемпионат Украины по футболу досрочно завершён

Розыгрыш украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022 досрочно завершён.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба турнира.

26 апреля состоялось собрание участников УПЛ. Клубы чемпионата Украины поддержали предложение досрочно завершить сезон-2021/2022, поскольку турнир не может быть доигран. Чемпионом страны по итогам сезона стал «Шахтёр». Награждение призёров производиться не будет.

Напомним, розыгрыш турнира был приостановлен в конце февраля. На момент приостановки украинского футбольного первенства донецкий «Шахтёр», набравший 47 очков в 18 матчах, возглавлял турнирную таблицу украинской Премьер-лиги сезона-2021/2022. На втором месте располагалось киевское «Динамо» (45). Замыкал тройку лидеров «Днепр-1», в активе которого 40 очков.

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