​Чемпионат Туркменистана по футболу возобновился после паузы

Розыгрыш футбольного чемпионата Туркменистана возобновился после временной приостановки.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба федерации футбола Туркменистана.

В воскресенье турнир был возобновлен матчем четвертого тура между командами "Алтын-Асыр" и "Копетдаг". Встреча завершилась вничью - 1:1. Предыдущий матч чемпионата был сыгран 20 марта, тогда "Алтын-Асыр" обыграл "Мерв" со счетом 2:0.

В 28-м по счету розыгрыше чемпионата Туркменистана участвуют восемь команд, турнир проходит в четыре круга. Планируется, что второй круг завершится 13 июня.