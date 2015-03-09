​Чемпионат Турции. "Фенербахче" выиграл у "Галатасарая"

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "Фенербахче" выиграл у "Галатасарая" в матче 23-го тура чемпионата Турции.

Как передает Report, встреча проходила в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил Дирк Кюйт.

В последний раз жёлто-красные проигрывали в матче чемпионата 22 ноября — тогда "Галатасарай" уступил "Трабзонспору" со счётом 0:3.

После 23 туров чемпионата Турции "Галатасарай" занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 51 очко. "Фенербахче", набравший 50 баллов, остался на третьей строчке.

Турция - Суперлига. 23-й тур

Фенербахче (Стамбул) – Галатасарай (Стамбул) – 1:0

Голы: Кюйт, 81 (1:0).