Наверх

Чемпионат Португалии по футболу может быть возобновлен в конце мая

​Чемпионат Португалии по футболу может быть возобновлен в конце мая

Приостановленный из-за пандемии коронавируса чемпионат Португалии по футболу может возобновиться 30 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Португалии Антонио Кошта. Его комментарий приводит агентство Reuters.

Чемпионат Португалии был приостановлен в марте после 24 сыгранных туров. По словам Кошты, для продолжения сезона лиге понадобится одобрение министерства здравоохранения страны. В случае положительного решения матчи планируют проводить при пустых трибунах.

После 24 туров в турнирной таблице чемпионата Португалии лидирует "Порту", набравший 60 очков. Второе место занимает "Бенфика" (59 очков), третье - "Брага" (46).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!