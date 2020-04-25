​Чемпионат Польши по футболу возобновится в конце мая

Футбольный чемпионат Польши, приостановленный из-за пандемии коронавируса, будет возобновлен 29 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба турнира.

В субботу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что принял решение с конца мая разрешить проведение футбольных матчей высшей лиги без участия публики. По словам Моравецкого, в начале мая футболисты смогут вернуться к тренировкам.

"Это отличные новости, разрешение правительства возобновить тренировки позволит нам реализовать план, над которым мы работали последние четыре недели, - заявил Марчин Анимучки, председатель правления высшей лиги чемпионата Польши (Ekstraklasa). - Если не возникнет неожиданных осложнений, то после прохождения подготовительного периода матчи лиги возобновятся 29 мая. Помимо этого, мы получили подтверждение от УЕФА о возможности завершения сезона к 20 июля 2020 года".

Напомним, что чемпионат Польши был прерван после 26 туров. Лидером турнира является варшавская "Легия", набравшая 51 очко.