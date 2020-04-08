​Чемпионат Нидерландов решили доиграть, несмотря на коронавирус

Руководство Королевского футбольного союза Нидерландов намерено доиграть сезоны в Эредивизи и Первом дивизионе, несмотря на пандемию коронавируса в мире.

Как передает Report, об этом сообщает Football-Orange.

Несмотря на то, что гранды местного футбола - "Аякс", ПСВ и «АЗ Алкмар» выступили за досрочное завершение сезона, после консультации со всеми голландскими профессиональными клубами было решено доиграть чемпионат. Ожидается, что чемпионат возобновится к 19 июня.

Руководство Королевского футбольного союза надеется, что клубы смогут начать тренироваться в середине мая. Однако это произойдет в том случае, если правительство Нидерландов разрешит массовые мероприятия.

31 марта запрет на проведение спортивных соревнований был продлен до 28 апреля.