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Чемпионат мира: Состоялся очередной матч в группе, где выступает сборная Азербайджана

Чемпионат мира: Состоялся очередной матч в группе, где выступает сборная Азербайджана В Баку стартовал второй тур группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.
Футбол
23 мая 2025 г. 14:11
Чемпионат мира: Состоялся очередной матч в группе, где выступает сборная Азербайджана

В Баку стартовал второй тур группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в матче группы A встретились команды Бахрейна и Мавритании.

Встреча, прошедшая на Национальной гимнастической арене, завершилась победой африканского представителя - 2:0.

В первом матче группы Мавритания сыграла вничью со Словенией, а встреча между Бахрейном и национальной сборной Азербайджана завершилась ничьей - 1:1. В 20:45 состоится матч сборной Азербайджана со Словенией.

Отметим, что сегодня состоятся еще 7 матчей. Чемпионат мира завершится 1 июня.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на английском языке ФотоWMF World Cup: Mauritania beats Bahrain in Group A clash
Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatı: Azərbaycan millisinin yer aldığı qrupda daha bir oyun keçirilib

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