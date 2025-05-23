Чемпионат мира: Состоялся очередной матч в группе, где выступает сборная Азербайджана

В Баку стартовал второй тур группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

В Баку стартовал второй тур группового этапа чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Report, в матче группы A встретились команды Бахрейна и Мавритании.

Встреча, прошедшая на Национальной гимнастической арене, завершилась победой африканского представителя - 2:0.

В первом матче группы Мавритания сыграла вничью со Словенией, а встреча между Бахрейном и национальной сборной Азербайджана завершилась ничьей - 1:1. В 20:45 состоится матч сборной Азербайджана со Словенией.

Отметим, что сегодня состоятся еще 7 матчей. Чемпионат мира завершится 1 июня.

Фото: Мухаммед Агаев