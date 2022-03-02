Чемпионат мира по шахматам отложен

Международная шахматная федерация (FIDE) отложила командный чемпионат мира.

Международная шахматная федерация (FIDE) отложила командный чемпионат мира.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт FIDE, турнир в Израиле пройдет не в апреле, как было запланировано, а в ноябре текущего года.

FIDE связывает этот шаг с тем, что команды России и Украины не могут принять участие в чемпионате мира из-за продолжающейся войны между странами.

Отмечается, что решающую роль в решении сыграло и то, что другие команды не подтвердили свое участие в мундиале.

FIDE призвала обе страны немедленно прекратить военные действия.

Отметим, что в чемпионате мира, который был запланирован с 7 по 14 апреля, планировалось участие и сборной Азербайджана.