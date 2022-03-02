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Чемпионат мира по шахматам отложен

Чемпионат мира по шахматам отложен Международная шахматная федерация (FIDE) отложила командный чемпионат мира.
Футбол
2 марта 2022 г. 17:21
Чемпионат мира по шахматам отложен

Международная шахматная федерация (FIDE) отложила командный чемпионат мира.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт FIDE, турнир в Израиле пройдет не в апреле, как было запланировано, а в ноябре текущего года.

FIDE связывает этот шаг с тем, что команды России и Украины не могут принять участие в чемпионате мира из-за продолжающейся войны между странами.

Отмечается, что решающую роль в решении сыграло и то, что другие команды не подтвердили свое участие в мундиале.

FIDE призвала обе страны немедленно прекратить военные действия.

Отметим, что в чемпионате мира, который был запланирован с 7 по 14 апреля, планировалось участие и сборной Азербайджана.

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