Чемпионат мира по мини-футболу: Cборная Азербайджана выйдет на очередной матч

Чемпионат мира по мини-футболу: Cборная Азербайджана выйдет на очередной матч

В Баку сегодня стартуют матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу

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В Баку сегодня стартуют матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу Как сообщает Report , сборная Азербайджана выйдет на свой очередной матч. Подопечные Эльшада Гулиева встретится с коллективом из Мавритании. В рамках турнира следующую встречу также проведет сборная Турции, ее соперником станет Англия. Чемпионат мира

Групповой этап, III тур

25 мая Группа A 14:00. Бахрейн - Словения

19:30. Азербайджан - Мавритания Группа B 12:45. Узбекистан - Чад

22:00. Румыния - Франция Группа C 16:30. Венгрия - Украина

18:15. Турция - Англия Группа D 15:15. Индия - Португалия

20:45. Словакия - Болгария Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится 1 июня. Подпишитесь на наш Telegram канал