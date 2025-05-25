Чемпионат мира по мини-футболу: Cборная Азербайджана выйдет на очередной матч

В Баку сегодня стартуют матчи 3-го тура группового этапа чемпионата мира по мини-футболу
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Подопечные Эльшада Гулиева встретится с коллективом из Мавритании. В рамках турнира следующую встречу также проведет сборная Турции, ее соперником станет Англия.
Чемпионат мира
Групповой этап, III тур
25 мая
Группа A
14:00. Бахрейн - Словения
19:30. Азербайджан - Мавритания
Группа B
12:45. Узбекистан - Чад
22:00. Румыния - Франция
Группа C
16:30. Венгрия - Украина
18:15. Турция - Англия
Группа D
15:15. Индия - Португалия
20:45. Словакия - Болгария
Отметим, что чемпионат мира, проходящий на Национальной арене гимнастики, завершится 1 июня.