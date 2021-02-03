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Чемпионат мира по хоккею пройдет без болельщиков

Чемпионат мира по хоккею пройдет без болельщиков Чемпионат мира по хоккею пройдет без болельщиков
Футбол
3 февраля 2021 г. 12:57
Чемпионат мира по хоккею пройдет без болельщиков

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Латвии пройдет без болельщиков.

Как сообщает Report, об этом сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По его словам, мундиаль будет эпидемиологически безопасным: "Это будет чемпионат без зрителей, он будет проводиться в "пузыре", в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества".

Международная федерация хоккея на льду 2 февраля объявила, что все матчи турнира пройдут в Латвии. Чемпионат мира ранее планировалось провести не только в Латвии, но и в столице Беларуси Минске.

Чемпионат мира запланирован на 21 мая - 6 июня.

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