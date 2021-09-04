ЧМ-2022: Обнародован состав сборной Азербайджана на матч с Ирландией

Обнародован стартовый состав сборной Азербайджана, которая встретится сегодня с командой Ирландии в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу

Обнародован стартовый состав сборной Азербайджана, которая встретится сегодня с командой Ирландии в рамках отборочного этапа Чемпионата мира по футболу.

Как сообщает Report, команда выйдет в следующем составе:

Азербайджан: 1. Шахруддин Магомедалиев, 4. Ходжат Хагверди, 5. Максим Медведев, 14. Эльвин Бадалов, 18. Антон Кривоцюк, 8. Эмин Махмудов, 2. Гара Гараев, 17. Торал Байрамов, 10. Махир Эмрели, 20. Филип Озобич, 7. Намик Алескеров.

Запасные игроки: 12. Мехти Джаннатов, 23. Айдын Байрамов, 3. Азер Салахлы, 6. Вюгар Мустафаев, 9. Руфат Ахмедзаде, 11. Рамиль Шейдаев, 13. Аббас Гусейнов, 15. Бехлюл Мустафазаде, 16. Анатолий Нуриев, 19. Темкин Халилзаде, 21. Исмаил Ибрагимли, 22. Рагим Садыхов.

Главный тренер: Джанни Де Бьязи.

Отметим, что матч между сборными Азербайджана и Ирландии начнется сегодня в 20:00 по бакинскому времени.