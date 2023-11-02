Чемпионат мира: Азербайджан победил Болгарию и вышел в полуфинал

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела четвертьфинальный матч чемпионата мира в ОАЭ.

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу провела четвертьфинальный матч чемпионата мира в ОАЭ.

Как передает Report, подопечные Эльшада Гулиева сыграли со сборной Болгарией. Поединок завершился победой нашей команды со счетом 3:1. Отличились Вусал Исаев (28-я минута), Реван Керимов (31-я) и Мирмехти Рзаев (36-я). Болгары смогли отыграть один мяч на 40-й минуте.

Таким образом, Азербайджан вышел в полуфинал ЧМ, где сыграет с Казахстаном.

Ранее, сборная Азербайджана обыграла на групповой стадии команды Ирака (2:0), Египта (4:1) и Кувейта (3:1), а в 1/8 финала - Португалии (3:0).