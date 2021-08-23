Чемпионат мира: 1 красная и 3 желтых карточки от азербайджанского рефери

Азербайджанский рефери ФИФА Ингилаб Мамедов судил игру группы B чемпионата мира по пляжному футболу в Москве

Азербайджанский рефери ФИФА Ингилаб Мамедов судил игру группы B чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

Как сообщает Report, он был главным судьей матча III тура между сборными Таити и Мозамбика. Ему помогали Ибрагим Акбарпур (Иран), Густаво Домингес (Парагвай) и Юичи Хатано (Япония).

В матче, в котором сборная Таити выиграла со счетом 8:7, Мамедов показал 3 футболистам желтую, и одному - красную карточку. Рефери удалил вингера сборной Мозамбика Мануэля Нельсона, а его товарищей по команде Фигу и Дези наказал желтой карточкой. В составе сборной Таити желтую карточку получил Теаони Тео.

После этой победы сборная Таити, набравшая 6 очков, вышла в плей-офф вместе с Испанией.