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Чемпионат мира: 1 красная и 3 желтых карточки от азербайджанского рефери

Чемпионат мира: 1 красная и 3 желтых карточки от азербайджанского рефери Азербайджанский рефери ФИФА Ингилаб Мамедов судил игру группы B чемпионата мира по пляжному футболу в Москве
Футбол
23 августа 2021 г. 19:37
Чемпионат мира: 1 красная и 3 желтых карточки от азербайджанского рефери

Азербайджанский рефери ФИФА Ингилаб Мамедов судил игру группы B чемпионата мира по пляжному футболу в Москве.

Как сообщает Report, он был главным судьей матча III тура между сборными Таити и Мозамбика. Ему помогали Ибрагим Акбарпур (Иран), Густаво Домингес (Парагвай) и Юичи Хатано (Япония).

В матче, в котором сборная Таити выиграла со счетом 8:7, Мамедов показал 3 футболистам желтую, и одному - красную карточку. Рефери удалил вингера сборной Мозамбика Мануэля Нельсона, а его товарищей по команде Фигу и Дези наказал желтой карточкой. В составе сборной Таити желтую карточку получил Теаони Тео.

После этой победы сборная Таити, набравшая 6 очков, вышла в плей-офф вместе с Испанией.

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Версия на азербайджанском языке Dünya çempionatı: Azərbaycanlı referidən bir qırmızı, üç sarı vərəqə

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