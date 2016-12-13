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    Чемпионат Италии: "Рома" победила "Милан" и вышла на второе место

    Встреча завершилась со счетом 1:0

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Рома" выиграла у "Милана" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0.

    Гол забил бельгийский полузащитник Раджа Наингголан (62-я минута).

    "Рома" одержала третью победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Милан" идет третьим (32). Лидирует - туринский "Ювентус" (39).

    В следующем матче "Рома" 17 декабря на выезде сыграет с "Ювентусом", а "Милан" в этот же день примет дома "Аталанту".

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