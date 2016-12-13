Чемпионат Италии: "Рома" победила "Милан" и вышла на второе место

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ "Рома" выиграла у "Милана" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0.

Гол забил бельгийский полузащитник Раджа Наингголан (62-я минута).

"Рома" одержала третью победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. "Милан" идет третьим (32). Лидирует - туринский "Ювентус" (39).

В следующем матче "Рома" 17 декабря на выезде сыграет с "Ювентусом", а "Милан" в этот же день примет дома "Аталанту".