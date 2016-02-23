​Чемпионат Италии. "Наполи" и "Милан" сыграли вничью и другие результаты - ВИДЕО

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Завершились матчи 26-го тура чемпионата Италии.

Как передает Report, 26-й тур серии А открылся матчем "Болонья" – "Ювентус" (0:0).

"Ювентус" по его итогам сохранил лидерство, поскольку потерял очки и он, и его преследователь "Наполи". "Интер" был сильнее "Сампдории" (3:1), "Рома" разгромила "Палермо" (5:0), а "Наполи" сыграл вничью с "Миланом" (1:1).

Чемпионат Италии, 26-й тур

Наполи – Милан 1:1

Голы: 1:0 – 39 Инсинье, 1:1 – 44 Бонавентура.

Торино – Карпи 0:0

Сассуоло – Эмполи 3:2

Голы: 0:1 – 36 Зелиньски, 1:1 – 40 Берарди, 2:1 – 48 Дефрель, 3:1 – 50 Дефрель, 3:2 – 70, пенальти Маккароне.

Аталанта – Фиорентина 2:3

Голы: 0:1 – 67 Фернандес, 0:2 – 81 Тельо, 1:2 – 84 Конти, 1:3 – 87 Калинич, 2:3 – 90 Пинилья.

Дженоа – Удинезе 2:1

Голы: 0:1 – 33 Аднан, 1:1 – 57, пенальти Черчи, 2:1 – 70 Лаксальт.

Болонья – Ювентус 0:0

Верона – Кьево 3:1

Голы: 1:0 – 29 Тони, 2:0 – 57 Паццини, 2:1 – 71, пенальти Пеллиссье, 3:1 – 90 Ионицэ.

Интер – Сампдория 3:1

Голы: 1:0 – 23 Д`Амброзио, 2:0 – 57 Миранда, 3:0 – 73 Икарди, 3:1 – 90 Куальярелла.

Фрозиноне – Лацио 0:0

Рома – Палермо 5:0

Голы: 1:0 – 30 Джеко, 2:0 – 52 Кейта, 3:0 – 60 Салах, 4:0 – 62 Салах, 5:0 – 89 Джеко.