Чемпионат Франции: ПСЖ обыграл "Лилль"

Состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Лиллем".

Состоялся матч 12-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Лиллем".

Как передает Report, команды встречались на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

На 31-й минуте Джонатан Дэвид после результативного паса Бурака Йылмаза открыл счет в матче. На 74-й минуте защитник парижан Маркиньос после голевого паса Анхеля Ди Марии восстановил равновесие в игре. Через 14 минут уже сам аргентинец отметился голом, выведя хозяев поля вперед и установив итоговый результат во встрече.

Команда Маурисио Почеттино располагается на первом месте в турнирной таблице. Она набрала 31 очко в 12 играх чемпионата, пропустив 11 мячей и забив 26. Парижане в текущем сезоне национального первенства одержали 10 побед, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью. Их сегодняшние соперники идут на 10-м месте в чемпионате.