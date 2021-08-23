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Чемпионат Франции: Матч "Ницца" - "Марсель" не завершен из-за драки

Чемпионат Франции: Матч "Ницца" - "Марсель" не завершен из-за драки Матч 3-го тура Первой лиги Франции между "Ниццей" и "Марселем" остался незавершенным.
Футбол
23 августа 2021 г. 05:31
Чемпионат Франции: Матч Ницца - Марсель не завершен из-за драки

Матч 3-го тура Первой лиги Франции между "Ниццей" и "Марселем" остался незавершенным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Во время матча болельщики массово выбежали на поле и и начали драку с игроками. Конфликт начался с того, что в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета бросили бутылку. Футболист бросил бутылку обратно на трибуну, после чего разгневанные болельщики ворвались на площадку.

Матч был приостановлен из-за массовой драки игроков и болельщиков. "Get French Football News" заявил, что игра не будет продолжаться.

Футболисты "Марселя" не хотели выходить на поле и продолжать игру. Согласно регламенту Первой лиги, команду ждет техническое поражение со счетом 0:3.

Ранее сообщалось, что капитан "Ниццы" Данте пытался убедить игроков "Марселя" закончить матч.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFransa çempionatı: "Nitsa" - "Marsel" matçı davaya görə yarımçıq qalıb

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