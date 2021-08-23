Чемпионат Франции: Матч "Ницца" - "Марсель" не завершен из-за драки

Матч 3-го тура Первой лиги Франции между "Ниццей" и "Марселем" остался незавершенным.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Во время матча болельщики массово выбежали на поле и и начали драку с игроками. Конфликт начался с того, что в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета бросили бутылку. Футболист бросил бутылку обратно на трибуну, после чего разгневанные болельщики ворвались на площадку.
Матч был приостановлен из-за массовой драки игроков и болельщиков. "Get French Football News" заявил, что игра не будет продолжаться.
Футболисты "Марселя" не хотели выходить на поле и продолжать игру. Согласно регламенту Первой лиги, команду ждет техническое поражение со счетом 0:3.
Ранее сообщалось, что капитан "Ниццы" Данте пытался убедить игроков "Марселя" закончить матч.