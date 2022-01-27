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Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Испанией

Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Испанией Сборная Азербайджана по футзалу провела свой очередной матч на чемпионате Европы в Нидерландах.
Футбол
27 января 2022 г. 02:36
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана сыграла вничью с Испанией

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой очередной матч на чемпионате Европы в Нидерландах.

Как сообщает Report, команда под руководством Жосе Алесио да Сильвы встретилась с Испанией во втором туре в группе D. Матч, проходивший в Гронингене завершился вничью - 2:2.

Впервые в своей истории команда Жосе Алесио, не проигравшая Испании, набрала первое очко в группе и обосновалась на третьем месте. Чтобы выйти из группы, азербайджанская команда в заключительном туре должна обыграть Боснию и Герцеговину и дождаться поражения Испании от Грузии.

Следует отметить, что в другой встрече группы сборная Грузии одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi İspaniya ilə heç-heçə edib

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