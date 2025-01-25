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Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана проведет свой первый матч

Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана проведет свой первый матч 10:57
Футбол
25 января 2025 г. 11:21
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана проведет свой первый матч

Сборная Азербайджана по футзалу U-19 сегодня проведет свой первый матч в предварительном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report, в группе B подопечные Ильгара Асланова сыграют с соперниками из Косово.

Матч пройдет на стадионе Multieventi Sport Domus в Сан-Марино в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 26 января азербайджанские футзалисты встретится со сверстниками из Сан-Марино. Все матчи группы пройдут в Сан-Марино. Победитель группы выходит в основной этап. Матчи основного этапа ЧЕ пройдут с 21 по 26 марта.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan millisi ilk oyununu keçirəcək

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