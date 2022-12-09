О нас

Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана

Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана Объявлены даты проведения матчей сборной Азербайджана среди футболистов до 17 и до 19 лет в отборочном раунде чемпионата Европы.
Футбол
9 декабря 2022 г. 11:08
Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана

Объявлены даты проведения матчей сборной Азербайджана среди футболистов до 17 и до 19 лет в отборочном раунде чемпионата Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, команда U-17 приступит к соревнованиям 21 октября 2023 года.

Первый матч команды U-19 состоится 15 ноября.

Расписание игр команды U-17:

21 октября
Словения - Азербайджан

24 октября
Сербия - Азербайджан

27 октября
Люксембург - Азербайджан

Расписание игр команды U-19:

15 ноября
Босния и Герцеговина - Азербайджан

18 ноября
Нидерланды - Азербайджан

21 ноября
Азербайджан - Люксембург

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan millilərinin oyunlarının təqvimi bəlli olub

Самое важное

В Милли Меджлисе принят проект госбюджета на 2023 год
В Милли Меджлисе принят проект госбюджета на 2023 год
9 декабря 2022 г. 11:47
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и премьер-министр Албании Эди Рама провели встречу один на один
8 декабря 2022 г. 14:05
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
Журналисты The New York Times проводят первую за 40 лет массовую забастовку
8 декабря 2022 г. 13:50
В Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
ФотоВ Москве отметили 125-летие азербайджанского оперного певца Бюльбюля
8 декабря 2022 г. 01:06
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi