Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана

Объявлены даты проведения матчей сборной Азербайджана среди футболистов до 17 и до 19 лет в отборочном раунде чемпионата Европы.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, команда U-17 приступит к соревнованиям 21 октября 2023 года.
Первый матч команды U-19 состоится 15 ноября.
Расписание игр команды U-17:
21 октября
Словения - Азербайджан
24 октября
Сербия - Азербайджан
27 октября
Люксембург - Азербайджан
Расписание игр команды U-19:
15 ноября
Босния и Герцеговина - Азербайджан
18 ноября
Нидерланды - Азербайджан
21 ноября
Азербайджан - Люксембург