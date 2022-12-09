Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана

Чемпионат Европы: Объявлено расписание матчей сборной Азербайджана

Объявлены даты проведения матчей сборной Азербайджана среди футболистов до 17 и до 19 лет в отборочном раунде чемпионата Европы.

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Объявлены даты проведения матчей сборной Азербайджана среди футболистов до 17 и до 19 лет в отборочном раунде чемпионата Европы. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, команда U-17 приступит к соревнованиям 21 октября 2023 года. Первый матч команды U-19 состоится 15 ноября. Расписание игр команды U-17: 21 октября

Словения - Азербайджан 24 октября

Сербия - Азербайджан 27 октября

Люксембург - Азербайджан Расписание игр команды U-19: 15 ноября

Босния и Герцеговина - Азербайджан 18 ноября

Нидерланды - Азербайджан 21 ноября

Азербайджан - Люксембург Подпишитесь на нашу страницу в Instagram