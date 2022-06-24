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Чемпионат Европы: Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал

Чемпионат Европы: Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал Еще шесть азербайджанских дзюдоистов начали борьбу на чемпионате Европы в хорватском Порече.
Футбол
24 июня 2022 г. 17:38
Чемпионат Европы: Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал

Еще шесть азербайджанских дзюдоистов начали борьбу на чемпионате Европы в хорватском Порече.

Как сообщает Report, во второй соревновательный день на татами вышли Ниджат Нагиев и Абиль Юсубов (оба 66 кг), Али Гаджизаде и Сулейман Алиев (оба 73 кг), Вусала Гаджиева (52 кг) и Фидан Ализаде (57 кг).

Из указанных спортсменов лишь Фидан Ализаде смогла дойти до финала. Дзюдоистка, победившая в полуфинале Анну Гулите из Австрии, встретится в решающем матче с венгеркой Инес Богнар.

Нагиев, Юсубов и Гаджизаде будут бороться за бронзовые медали. Они будут бороться с Алексисом Ренаром, Федерико Босисом и Янивом Аграновым соответственно.

Сулейман Алиев и Вусала Гаджиева завершили соревнования без медалей.

Отметим, что в первый день чемпионата Европы было завоевано 4 медали.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycan cüdoçusu finala vəsiqə qazanıb

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