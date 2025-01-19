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Чемпионат Азербайджана по футболу поднялся на четыре позиции в мировом рейтинге

Чемпионат Азербайджана по футболу поднялся на четыре позиции в мировом рейтинге Премьер-лига Misli поднялась на четыре позиции в мировом рейтинге по сравнению с показателем 2023 года.
Футбол
19 января 2025 г. 15:01
Чемпионат Азербайджана по футболу поднялся на четыре позиции в мировом рейтинге

Премьер-лига Misli поднялась на четыре позиции в мировом рейтинге по сравнению с показателем 2023 года.

Как сообщает Report, Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список 100 сильнейших футбольных чемпионатов мира по итогам 2024 года.

Чемпионат Азербайджана расположился на 36 месте с коэффициентом 434,25. По этому показателю национальный чемпионат занимает 22-е место в Европе и 1-е место среди стран бывшего СССР.

Список возглавляет итальянская Серия А с коэффициентом 1992. Испанская Ла Лига находится на 2-м месте (коэффициент 1885), а английская Премьер-лига - на 3-м месте (коэффициент 1871).

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