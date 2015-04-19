​Чемпионат Англии. “Челси” победил “Манчестер Юнайтед”

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В центральном матче 33-го тура чемпионата Англии в Лондоне "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" 1:0.
Как передает Report, победный гол забил Эден Азар.
Таким образом, "аристократы" увеличили отрыв от "Арсенала" до 10 очков.
Игра была приблизительно равной. Гостям не хватало остроты в атаке.
Чемпионат Англии, 33-й тур
Кристал Пэлас – Вест Бромвич 0:2 (0:1, 0:1)
Голы: 0:1 – 2 Моррисон, 0:2 – 53 Гарднер.
Эвертон – Бернли 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 29 Миральяс.
Лестер – Суонси 2:0 (1:0, 1:0)
Голы: 1:0 – 15 Ульоа, 2:0 – 89 Кинг.
Сток Сити – Саутгемптон 2:1 (0:1, 2:0)
Голы: 0:1 – 22 Шнайдерлин, 1:1 – 47 Диуф, 2:1 – 84 Адам.
Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0, 0:0)
Гол: 1:0 – 38 Азар.
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