​Чемпионат Англии. “Челси” победил “Манчестер Юнайтед”

«Саутгемптон» в гостях уступил «Сток Сити»

19 апреля, 2015 00:46

https://report.az/storage/news/65faa4756fc800bc81439d7f47c12063/e3c2c045-dd8b-481f-a367-bb963d0970ed_292.jpg Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В центральном матче 33-го тура чемпионата Англии в Лондоне "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" 1:0. Как передает Report, победный гол забил Эден Азар. Таким образом, "аристократы" увеличили отрыв от "Арсенала" до 10 очков. Игра была приблизительно равной. Гостям не хватало остроты в атаке. Чемпионат Англии, 33-й тур Кристал Пэлас – Вест Бромвич 0:2 (0:1, 0:1) Голы: 0:1 – 2 Моррисон, 0:2 – 53 Гарднер. Эвертон – Бернли 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 29 Миральяс. Лестер – Суонси 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 – 15 Ульоа, 2:0 – 89 Кинг. Сток Сити – Саутгемптон 2:1 (0:1, 2:0) Голы: 0:1 – 22 Шнайдерлин, 1:1 – 47 Диуф, 2:1 – 84 Адам. Челси – Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0, 0:0) Гол: 1:0 – 38 Азар.

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