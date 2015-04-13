​Чемпионат Англии, 32-й тур: "Манчестер Юнайтед" одержал победу в дерби

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» в центральном матче 32-го тура чемпионата Англии.
Как передает Report, встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:2.
Англия. Премьер-лига. 32-й тур
«МЮ» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 4:2
Голы: Агуэро, 8 (0:1); Янг, 14 (1:1); Феллайни, 27 (2:1); Мата, 67 (3:1); Смоллинг, 73 (4:1); Агуэро, 89 (4:2).
«Вест Бромвич» - «Лестер» - 2:3
Голы: Флетчер (8), Гарднер (26) - Ньюджент (20), Хут (80), Варди (90+).
«Вест Хэм» - «Сток Сити» - 1:1
Гол: Крессуэлл (7) — Арнаутович (90+).
«Саутгемптон» - «Халл Сити» - 2:0
Голы: Уорд-Проуз (56 — пен.), Пелле (81).
«Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 0:1
Гол: Бентеке (35).
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