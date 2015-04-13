​Чемпионат Англии, 32-й тур: "Манчестер Юнайтед" одержал победу в дерби

Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:2

13 апреля, 2015 02:29

https://report.az/storage/news/0b98d455cf0b9bc330dbb1300d31fb6d/031409d7-36a2-4cf4-b2a7-f6219a08f6b6_292.jpg Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» в центральном матче 32-го тура чемпионата Англии. Как передает Report, встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:2. Англия. Премьер-лига. 32-й тур «МЮ» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 4:2 Голы: Агуэро, 8 (0:1); Янг, 14 (1:1); Феллайни, 27 (2:1); Мата, 67 (3:1); Смоллинг, 73 (4:1); Агуэро, 89 (4:2). «Вест Бромвич» - «Лестер» - 2:3 Голы: Флетчер (8), Гарднер (26) - Ньюджент (20), Хут (80), Варди (90+). «Вест Хэм» - «Сток Сити» - 1:1 Гол: Крессуэлл (7) — Арнаутович (90+). «Саутгемптон» - «Халл Сити» - 2:0 Голы: Уорд-Проуз (56 — пен.), Пелле (81). «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 0:1 Гол: Бентеке (35).