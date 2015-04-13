 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Чемпионат Англии, 32-й тур: "Манчестер Юнайтед" одержал победу в дерби

    Встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:2

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Манчестер Сити» в центральном матче 32-го тура чемпионата Англии.

    Как передает Report, встреча на «Олд Траффорд» завершилась со счетом 4:2.

    Англия. Премьер-лига. 32-й тур

    «МЮ» (Манчестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 4:2

    Голы: Агуэро, 8 (0:1); Янг, 14 (1:1); Феллайни, 27 (2:1); Мата, 67 (3:1); Смоллинг, 73 (4:1); Агуэро, 89 (4:2).

    «Вест Бромвич» - «Лестер» - 2:3

    Голы: Флетчер (8), Гарднер (26) - Ньюджент (20), Хут (80), Варди (90+).

    «Вест Хэм» - «Сток Сити» - 1:1

    Гол: Крессуэлл (7) — Арнаутович (90+).

    «Саутгемптон» - «Халл Сити» - 2:0

    Голы: Уорд-Проуз (56 — пен.), Пелле (81).

    «Тоттенхэм» - «Астон Вилла» - 0:1

    Гол: Бентеке (35).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi