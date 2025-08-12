О нас

Чемпион Нидерландов по футболу приговорен к 7 годам лишения свободы Чемпион Нидерландов в составе "Твенте" экс-футболист Ронни Стам приговорен к семи годам тюрьмы за торговлю наркотиками и отмывание денег.
Футбол
12 августа 2025 г. 18:51
Чемпион Нидерландов в составе "Твенте" Ронни Стам приговорен к семи годам тюрьмы за торговлю наркотиками и отмывание денег.

Как сообщает Report со ссылкой на NU, суд города Бреда признал бывшего профессионального спортсмена виновным, в том числе, в торговле кокаином.

Стам был арестован в июне 2024 года и с тех пор находится под стражей. 41‑летний игрок и его 43‑летний брат Руди попали в поле зрения полиции благодаря расшифрованным перепискам преступников через взломанный мессенджер.

Суд установил, что Ронни Стам участвовал в ввозе около 700 кг кокаина из Чили и играл "определяющую и координирующую роль" в этом процессе. По данным следствия, братья были частью глобальной сети наркоторговли.

Руди Стам был заочно приговорен к трем с половиной годам тюрьмы по этому делу. Он скрывается от правосудия и предположительно находится в Дубае. В прошлом году его уже приговорили к 4,5 года заключения за аналогичные преступления.

Кроме того, братьев обязали вернуть государству 1,7 млн евро доходов, полученных в ходе преступной деятельности, и выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Версия на английском языке Dutch football champion sentenced to seven years in prison
Версия на азербайджанском языке Niderland çempionu olan futbolçu 7 il müddətinə həbs edilib

