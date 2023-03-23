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Чемпион мира в составе сборной Аргентины может перейти в "Атлетико"

Чемпион мира в составе сборной Аргентины может перейти в "Атлетико" Руководство мадридского футбольного клуба "Атлетико" хочет приобрести форварда итальянской "Ромы" Пауло Дибалу.
Футбол
23 марта 2023 г. 00:51
Чемпион мира в составе сборной Аргентины может перейти в Атлетико

Руководство мадридского футбольного клуба "Атлетико" хочет приобрести форварда итальянской "Ромы" Пауло Дибалу.

Как передает Report со ссылкой на испанскую прессу, в переходе Дибалы заинтересован лично наставник "Атлетико" Диего Симеоне. Клуб из Мадрида готов активизировать опцию выкупа футболиста, заплатив за его переход €12 млн.

Дибала стал игроком "Ромы" летом 2020 года. Он перешел в римский клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 29 матчах, в которых ему удалось забить 13 мячей и сделать восемь голевых передач. Вместе со сборной Аргентины Дибала стал чемпионом мира, одержав победу на мундиале 2022 года в Катаре. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дибалы составляет €30 млн.

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