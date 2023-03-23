Чемпион мира в составе сборной Аргентины может перейти в "Атлетико"

Руководство мадридского футбольного клуба "Атлетико" хочет приобрести форварда итальянской "Ромы" Пауло Дибалу.

Руководство мадридского футбольного клуба "Атлетико" хочет приобрести форварда итальянской "Ромы" Пауло Дибалу.

Как передает Report со ссылкой на испанскую прессу, в переходе Дибалы заинтересован лично наставник "Атлетико" Диего Симеоне. Клуб из Мадрида готов активизировать опцию выкупа футболиста, заплатив за его переход €12 млн.

Дибала стал игроком "Ромы" летом 2020 года. Он перешел в римский клуб в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 29 матчах, в которых ему удалось забить 13 мячей и сделать восемь голевых передач. Вместе со сборной Аргентины Дибала стал чемпионом мира, одержав победу на мундиале 2022 года в Катаре. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дибалы составляет €30 млн.