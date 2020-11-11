Чемпион мира по футболу Бартез начал тренерскую карьеру

Чемпиона мира по футболу Фабьен Бартез начал тренерскую карьеру, став помощником тренера вратарей во французском клубе "Тулуза".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба.
Бартез будет работать во всех командах системы, чтобы обогатить клуб опытом и техникой. "Моя страсть подтолкнула меня к тому, чтобы стать консультантом. Я хочу поделиться своим видением работы вратаря в целом в сотрудничестве с техническим персоналом, тренерами и учебным центром", - сказал Бартез.