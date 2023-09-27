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Чемпион мира Гаттузо возглавил "Марсель"

Чемпион мира Гаттузо возглавил "Марсель" Французский "Марсель" на своем сайте объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Дженнаро Гаттузо.
Футбол
27 сентября 2023 г. 23:34
Чемпион мира Гаттузо возглавил Марсель

Французский "Марсель" на своем сайте объявил о назначении на пост главного тренера итальянца Дженнаро Гаттузо.

Чемпион мира Гаттузо возглавил "Марсель", срок соглашения с 45-летним специалистом не уточняется. На этом посту Гаттузов сменил испанца Марселино Гарсию Тораля, который покинул клуб на прошлой неделе.

После шести туров чемпионата Франции нынешнего сезона "Марсель" занимает восьмое место, набрав девять очков. Он отстает от лидирующего "Бреста" на четыре очка.

Последним местом работы Гаттузо была испанская "Валенсия", которую он покинул в январе 2023 года. Также итальянец тренировал швейцарский "Сьон", "Палермо", греческий ОФИ, "Пизу", "Милан", "Наполи" и "Фиорентину".

В качестве игрока Гаттузо становился чемпионом мира 2006 года, в составе "Милана" дважды побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Италии, два раза выигрывал Суперкубок и один раз - Кубок страны.

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