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Чемпион Франции назначил нового главного тренера

Чемпион Франции назначил нового главного тренера Победитель минувшего розыгрыша чемпионата Франции "Лилль" объявил о назначении нового главного тренера
Футбол
6 июля 2021 г. 01:52
Чемпион Франции назначил нового главного тренера
Жослен Гурвеннек

Победитель минувшего розыгрыша чемпионата Франции "Лилль" объявил о назначении нового главного тренера.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу клуба, команду возглавил французский специалист Жослен Гурвеннек.

Детали подписанного соглашения не разглашаются. Ранее Гурвеннек работал в "Бордо" и "Генгаме", который покинул в мае 2019 года.

Напомним, в матче заключительного, 38-го тура французской Лиги 1 сезона-2020/2-21 "Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счётом 2:1. Эта победа позволила подопечным Галтье стать чемпионами Франции в сезоне-2020/2021. В 38 матчах первенства "Лилль" набрал 83 очка и занял первое место в турнирной таблице Лиги 1, опередив ближайшего преследователя в лице ПСЖ на одно очко.

"Лилль" в четвёртый раз в своей истории выиграл чемпионат Франции. Ранее он добивался этого в 1946, 1951 и 2011 годах.

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