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    Чемпион Азербайджана провел второй матч в Кубке регионов УЕФА

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская команда "Угур" провела второй матч в Кубке регионов УЕФА.

    Как сообщает Report, выступающий в турнире в качестве победителя организованной АФФА Лиги регионов сумгайытский клуб во втором туре группового раунда проиграл испанскому "Кастилья-и-Леон" со счетом 0:2. 

    Отметим, что выступающий в VI группе "Угур" в первом туре уступил украинскому "Львов Регион" со счетом 0:4. Сумгайытцы 8 октября в рамках последнего тура встретятся с коллективом "Западный регион" (Финляндия). Матчи этой группы проходят во Львове.

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