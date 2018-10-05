Чемпион Азербайджана провел второй матч в Кубке регионов УЕФА

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская команда "Угур" провела второй матч в Кубке регионов УЕФА.

Как сообщает Report, выступающий в турнире в качестве победителя организованной АФФА Лиги регионов сумгайытский клуб во втором туре группового раунда проиграл испанскому "Кастилья-и-Леон" со счетом 0:2.

Отметим, что выступающий в VI группе "Угур" в первом туре уступил украинскому "Львов Регион" со счетом 0:4. Сумгайытцы 8 октября в рамках последнего тура встретятся с коллективом "Западный регион" (Финляндия). Матчи этой группы проходят во Львове.