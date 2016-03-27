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    ​Чемпион Азербайджана подписал контракт с казахским клубом - ВИДЕО

    Саша Стаменкович стал игроком кокшетауского Окжетпесом

    Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ Сербский вратарь Саша Стаменкович стал игроком кокшетауского "Окжетпесом".

    Как передает Report, об этом сообщают Novosti.rs.

    По данным издания, футболист и клуб подписали контракт сроком на один сезон. Трансферное окно в Казахстане закроется 3 апреля и до этого времени клуб заявит Стаменковича для участия в чемпионате.

    31-летний Саша Стаменкович последний раз выходил на поле в мае прошлого года. Он известен по выступлениям за бакинский "Нефтчи" и белградскую "Црвену Звезду". По данным сербских СМИ, в 2011 году азербайджанский клуб заплатил за его трансфер больше миллиона долларов.

    В прошлом году Стаменкович подписал контракт с греческой "Керкирой". Из-за ряда нарушений клуб был отправлен во второй дивизион, но Стаменкович ни разу не попадал в заявку команды на матчи и не выходил на поле.

    В своей карьере Стаменкович дважды становился чемпионом Азербайджана, выигрывал Кубок Сербии и входил в команду сезона сербской суперлиги. В 2012 году он помог "Нефтчи" выйти в групповой раунд Лиги Европы.

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