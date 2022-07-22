Чемпион Азербайджана по футзалу усилился еще одним игроком

Команда "Араз-Нахчыван", которая выступит в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, усилилась новым игроком.

Команда "Араз-Нахчыван", которая выступит в Лиге чемпионов УЕФА по футзалу, усилилась новым игроком.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации футзала Азербайджана, чемпион страны добавил в состав Октая Рустамли, выступавшего в СК "Нефтчи".

Контракт 28-летнего футзалиста рассчитан до конца сезона.

До этого "Араз-Нахчыван" подписал контракты с Ровшаном Гусейнли, Хазаром Агалызаде, Джавадом Мамедовым, а также бразильцами Матеусом Кататау, Варгасом Аменгуалом Андреу, Витао и Виктором Уго Пиреса. Команду покинули завершивший карьеру Ризван Фарзалиев, Мурило Боргес, Дмитрий Бондарев, Иса Атаев, Хатаи Багиров и Манека, контракты которых истекли.