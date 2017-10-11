Чемпион Азербайджана по футзалу “Араз” начал борьбу в кубке УЕФА

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Чемпион Азербайджана по футзалу “Араз” начал борьбу в основной стадии кубка УЕФА.

Как передает Report, в Румынии подопечные Жозе Алессио в первом туре в группе VIII сошлись с “Мостаром” из Боснии и Герцеговины. Встреча завершилась победой "Араз" со счетом 5:2.

В других встречах первого тура румынская "Дева" обыграла мальтийский клуб "Сент Эндрюс" с одинаковым счетом. На последней минуте этой встречи игрок мальтийской команды получио красную карточку. Игрок хозяев не смог реализовать назначенный пенальти.

12 октября азербайджанская команда встретится с "Сент Эндрюс", а 14 октября – с хозяевами, футболистами "Девы".

Кубок УЕФА

Основной раунд, группа VIII

I тур

11 октября 17:30. "Араз” (Азербайджан) - "Мостар” (Босния и Герцеговина) - 5:2

Голы: Болинья, 1. Хатаи Багиров, 16. Майкон да Сильва Гайевски, 20; 26. Иса Атаев, 21 – Владан Весич, 15. Марио Иаджич, 35

20:00. "Дева” (Румыния) - "Сент Эндрюс” (Мальта) - 5:2

Голы: Димитру Стойка, 8. Флорин Матей, 10. Мариуш Матей, 11. Алпар Ксома, 22. Тони Тоница, 26 - Роджеринйо, 24; 35

Красная карточка: Джанкарло Саммут, 40 ("Сент Эндрюс ")

Нереализованный пенальти: Мариуш Матей, 40 ("Дева")