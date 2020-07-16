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Чемпион Англии по футболу проиграл «Арсеналу»

Чемпион Англии по футболу проиграл «Арсеналу» "Арсенал" на своем поле переиграл "Ливерпуль" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
16 июля 2020 г. 01:31
Чемпион Англии по футболу проиграл «Арсеналу»

"Арсенал" на своем поле переиграл "Ливерпуль" в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Александр Ляказетт (32-я минута) и Рис Нельсон (44), у проигравших отличился Садио Мане (20), который забил шестой гол в матчах против "Арсенала" в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Отметм, что Нельсон стал пятым игроком моложе 20 лет, который забивал за лондонский клуб в текущем розыгрыше чемпионата. В свою очередь, нападающий "Ливерпуля" Мохаммед Салах провел 150-й матч за клуб.

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