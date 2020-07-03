О нас
Report Georgia

Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде

Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде "Ливерпуль" на выезде со счетом 0:4 уступил "Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
0
3 июля 2020 г. 06:44
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде

"Ливерпуль" на выезде со счетом 0:4 уступил "Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, подопечные Юргена Клоппа в прошлом туре досрочно оформили чемпионский титул.

Голами в матче отметились Кевин Де Брёйне (25-я минута, с пенальти), Рахим Стерлинг (35) и Фил Фоден (45). На 66-й минуте игры полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отправил мяч в свои ворота.

Отметим, что Стерлинг впервые забил мяч "Ливерпулю" в матчах чемпионата, до 2015 года он выступал за этот клуб. "Ливерпуль" впервые с мая 2015 года пропустил три мяча в первом тайме, последний раз такое случалось в игре со "Сток Сити" (1:6). Фоден первый раз в карьере отметился голом и результативной передачей во встрече АПЛ.

Последний раз "Ливерпуль" в чемпионате терпел крупное поражение четыре тура назад в гостевой игре против "Уофторда" (0:3), после чего клуб ни разу не проигрывал. В очных встречах подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыгрывали "Ливерпуль" 9 сентября 2017 года (5:0).

"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 86 очков. "Манчестер Сити" идет на втором месте, в активе клуба 66 очков, однако команда может лишиться права выступить в еврокубках. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового Fair Play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" çempionu darmadağın etdi

Новости партнеров

Другие новости из категории

Тоттенхэм на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии
3 июля 2020 г. 04:10
Реал победил в шестом матче подряд в Ла Лиге
"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге
3 июля 2020 г. 02:17
Аталанта одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии
"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии
3 июля 2020 г. 01:01
Стал известен бюджет ПСЖ на ближайшее трансферное окно
Стал известен бюджет "ПСЖ" на ближайшее трансферное окно
2 июля 2020 г. 19:37
Полиция обыскивает игрока Гамбурга по подозрению в нарушении закона
Полиция обыскивает игрока "Гамбурга" по подозрению в нарушении закона
2 июля 2020 г. 19:10
Фернандеш обновил рекорд Роналду
Фернандеш обновил рекорд Роналду
2 июля 2020 г. 17:23
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон
В Сочи пройдет футбольный ультрамарафон
2 июля 2020 г. 14:30
Карабах обнародовал новый трансфер
Фото"Карабах" обнародовал новый трансфер
2 июля 2020 г. 12:31
Челси проиграл в гостевом матче
"Челси" проиграл в гостевом матче
2 июля 2020 г. 02:11
Наставник российского клуба подал в отставку
Наставник российского клуба подал в отставку
2 июля 2020 г. 01:24

Последние новости

08:03
Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии Индивидуальные
07:42
Третьяковская галерея открывается для посетителей Искусство
07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены Наука и образование
07:11
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок Другие страны
06:50
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину Происшествия
06:44
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде Футбол
06:16
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек Другие страны
05:32
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы Другие страны
04:10
"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии Футбол
03:54
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс. Другие страны
03:09
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса Другие страны
02:30
ФотоГлавред AzTV скончался от коронавируса Происшествия
02:17
"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге Футбол
02:15
ФотоВ Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса Другие страны
02:01
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15 Другие страны