Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде

"Ливерпуль" на выезде со счетом 0:4 уступил "Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" на выезде со счетом 0:4 уступил "Манчестер Сити" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, подопечные Юргена Клоппа в прошлом туре досрочно оформили чемпионский титул.

Голами в матче отметились Кевин Де Брёйне (25-я минута, с пенальти), Рахим Стерлинг (35) и Фил Фоден (45). На 66-й минуте игры полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен отправил мяч в свои ворота.

Отметим, что Стерлинг впервые забил мяч "Ливерпулю" в матчах чемпионата, до 2015 года он выступал за этот клуб. "Ливерпуль" впервые с мая 2015 года пропустил три мяча в первом тайме, последний раз такое случалось в игре со "Сток Сити" (1:6). Фоден первый раз в карьере отметился голом и результативной передачей во встрече АПЛ.

Последний раз "Ливерпуль" в чемпионате терпел крупное поражение четыре тура назад в гостевой игре против "Уофторда" (0:3), после чего клуб ни разу не проигрывал. В очных встречах подопечные Хосепа Гвардиолы крупно обыгрывали "Ливерпуль" 9 сентября 2017 года (5:0).

"Ливерпуль", уже оформивший чемпионский титул, набрал в турнирной таблице 86 очков. "Манчестер Сити" идет на втором месте, в активе клуба 66 очков, однако команда может лишиться права выступить в еврокубках. Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) 14 февраля приняла решение отстранить "Манчестер Сити" от участия в международных турнирах в течение двух следующих сезонов из-за нарушений финансового Fair Play, которые были совершены с 2012 по 2016 год. Клуб оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), итоги объявят в июле.