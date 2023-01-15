"Челси" заплатит за переход украинского футболиста 100 млн евро

Украинский полузащитник Михаил Мудрик подписал контракт с английским футбольным клубом "Челси".

Украинский полузащитник Михаил Мудрик подписал контракт с английским футбольным клубом "Челси".

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Контракт с игроком заключен до лета 2031 года.

"Я счастлив подписать контракт с "Челси". Это большой клуб в фантастической лиге. Очень рад встретиться с моими новыми товарищами по команде и с нетерпением жду возможность начать работу с главным тренером Грэмом Поттером", - сказал Мудрик.

Пресс-служба украинского "Шахтера", за который выступал Мудрик, отметила, что клуб получит от "Челси" 70 млн евро за трансфер игрока, еще 30 млн евро предусмотрено в качестве бонусов.

Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский "Манчестер Юнайтед" в 2018 году заплатил "Шахтеру" 59 млн евро.

Мудрик станет вторым украинским футболистом в истории "Челси" после обладателя "Золотого мяча" Андрея Шевченко, перешедшего в "Челси" из итальянского "Милана" в 2006 году.