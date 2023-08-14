"Челси" заплатил за игрока "Брайтона" рекордную сумму

Опорник "Брайтона" Мойсес Кайседо переходит в "Челси" за рекордную для АПЛ сумму.

Опорник "Брайтона" Мойсес Кайседо переходит в "Челси" за рекордную для АПЛ сумму.

Как передает Report , об этом в соцсети Х (ранее Twitter) написал инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны окончательно договорились о трансфере 21-летнего игрока за 115 млн фунтов. Также "Брайтон" получит процент от перепродажи эквадорца.

Полузащитник подпишет контракт до 2031 года с опцией продления до 2032 года.

Этот трансфер станет самым крупным за всю историю внутренних переходов в АПЛ. Ранее этот рекорд удерживал Деклан Райс (в "Арсенал" из "Вест Хэма" за 100+5 млн фунтов), а до него – Джек Грилиш (в "Манчестер Сити" из "Астон Виллы" за 100 млн фунтов).