"Челси" заинтересовался Неймаром

В "Челси" заинтересовались трансфером бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

В "Челси" заинтересовались трансфером бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

По его сведениям, владелец английского клуба Тодд Боэли обсуждал трансфер нападающего с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.

Однако источники клуба точно не уверены, возможен ли переход Неймара в "Челси", так как он продолжает восстанавливаться после травмы.

"Еще одной проблемой может стать контракт футболиста, который рассчитан на четыре года", - уточняет издание.

Бразильский нападающий перешел в "ПСЖ" летом 2017 года. В текущем сезоне он сыграл за парижан 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.