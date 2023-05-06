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"Челси" заинтересовался Неймаром

"Челси" заинтересовался Неймаром В "Челси" заинтересовались трансфером бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.
Футбол
6 мая 2023 г. 22:16
Челси заинтересовался Неймаром

В "Челси" заинтересовались трансфером бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sky Sports.

По его сведениям, владелец английского клуба Тодд Боэли обсуждал трансфер нападающего с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи.

Однако источники клуба точно не уверены, возможен ли переход Неймара в "Челси", так как он продолжает восстанавливаться после травмы.

"Еще одной проблемой может стать контракт футболиста, который рассчитан на четыре года", - уточняет издание.

Бразильский нападающий перешел в "ПСЖ" летом 2017 года. В текущем сезоне он сыграл за парижан 29 матчей, забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" Neymarın transferində maraqlıdır

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