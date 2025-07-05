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"Челси" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

"Челси" вышел в полуфинал клубного чемпионата мира Английский «Челси» стал вторым полуфиналистом проходящего в СШАклубного чемпионата мира по футболу.
Футбол
5 июля 2025 г. 07:22
Челси вышел в полуфинал клубного чемпионата мира

Английский "Челси" стал вторым полуфиналистом проходящего в США клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, в своем четвертьфинале лондонский клуб одолел в напряженной борьбе бразильский "Палмейрас" — 2:1.

"Челси" действовал с преимуществом по ходу первого тайма встречи и воплотил его в забитый Коулом Палмером мяч после индивидуального прохода и удара низом в дальний угол.

Однако во второй половине подопечные Абела Феррейры смогли серьезно поменять игру, и вскоре лидер атак "Палмейраса" Эстевао, который после турнира переходит как раз в «Челси», получив мяч в штрафной, прокинул его себе на ход мимо защитника и с очень острого угла пробил от перекладины в ворота, восстановив равновесие.

Когда матч вроде бы шел к дополнительному времени, «Челси» смог надавить, заработал несколько угловых и после розыгрыша одного из них прострел Мало Гюсто с помощью рикошета дезориентировал голкипера бразильцев Вевертона, и мяч попал в ворота.

"Челси" удержал перевес и повторил счет финала клубного чемпионата мира 2023 года, когда также одолел "Палмейрас", только в дополнительное время. В полуфинале команда Энцо Марески сыграет с другим клубом из Бразилии – "Флуминенсе".

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Версия на азербайджанском языке "Çelsi" klublararası dünya çempionatının yarımfinalına yüksəlib

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