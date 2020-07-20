"Челси" вышел в финал Кубка Англии

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский "Челси"обыграл "Манчестер Юнайтед"со счетом 3:1 и вышел в финал.

В полуфинальном матче Кубка Англии лондонский "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 и вышел в финал.

Как передает Report, встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Обслуживал матч арбитр Майк Дин.

Счет был открыт в компенсированное время первого тайма - автором забитого мяча стал Оливье Жиру, которому ассистировал Сесар Аспиликуэта. В начале второго тайма лондонский клуб увеличил разрыв в счете, отличился Мэйсон Маунт. На 74-й минуте гол в свои ворота забил защитник манкунианцев Гарри Магуайр. В концовке встречи отличился Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый.

В финале Кубка Англии "Челси" сыграет с "Арсеналом". Матч состоится 1 августа.