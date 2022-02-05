«Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии

5 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Плимут Аргайл».

5 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Челси» принимал «Плимут Аргайл».

Как передает Report, хозяева одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 8-й минуте отличился защитник гостей Макаулей Гиллесфи.

На 41-й минуте защитник синих Сесар Аспиликуэта сравнял счёт. В основное время команды не смогли выявить победителя.

На 105+1-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо забил и принёс своей команде победу.

Таким образом, «Челси» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Плимут Аргайл» завершил участие в турнире.